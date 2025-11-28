El presidente José Jerí anunció la convocatoria a una sesión extraordinaria del gabinete para evaluar la declaratoria de estado de emergencia en la frontera sur.

La decisión se toma tras el bloqueo de la ruta Tacna–Chile, donde más de un centenar de migrantes sin documentos mantienen interrumpido el paso.

En un mensaje difundido en su cuenta oficial de X, Jerí afirmó: “Nuestras fronteras se respetan”. Además, indicó que se reforzará la vigilancia en la zona con el apoyo de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y Migraciones.

Nuestras fronteras se respetan.

Se esta convocando a Consejo de Ministros extraordinario para declarar, conforme a lo anunciado, el estado de emergencia y así redoblar esfuerzos con las FFAA en su vigilancia. De igual forma Migraciones y PNP intensificarán controles de identidad… — José Jerí (@josejeriore) November 28, 2025

Migrantes sin documentos bloquean el paso Tacna–Arica y paralizan el tránsito fronterizo

Un bloqueo protagonizado por más de un centenar de migrantes sin documentos interrumpió este viernes el tránsito en ambos sentidos de la línea fronteriza entre Perú y Chile, en el sector Tacna–Arica.

Los participantes colocaron objetos como piedras, colchones y equipaje a lo largo de la carretera internacional. Según explicaron, buscan que se les permita ingresar a territorio peruano para continuar su camino hacia sus lugares de origen.

La medida generó una congestión que alcanzó a camiones, buses interprovinciales y autos particulares en ambos lados del límite.