José Jerí se presentó este miércoles, desde las 14:18 horas, ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, en medio de críticas por reuniones no registradas con el empresario chino Zhihua Yang, realizadas el 26 de diciembre y el 6 de enero.

Estos encuentros motivaron cuestionamientos y pedidos de renuncia desde distintos sectores políticos.

Durante su intervención, el mandatario respondió a la propuesta del congresista Roberto Sánchez y sostuvo que dejar el cargo equivaldría a aceptar la comisión de actos irregulares. En ese sentido, rechazó la posibilidad de renunciar y afirmó que no incurrió en conductas indebidas.

Respecto a la reunión del 26 de diciembre en un chifa, Jerí indicó que se trató de un encuentro informal y señaló que “fue una conversación circunstancial”.

Tamnbién explicó que se abordaron temas como la celebración del Día de la Amistad Peruano-China y una invitación para viajar a China, la cual aseguró no haber aceptado.

Asimismo, afirmó que no tuvo comunicación con funcionarios de Indecopi ni intervino en resoluciones que beneficiaran al empresario en el Centro Histórico de Lima.