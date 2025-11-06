El presidente de la república, José Jerí, sostuvo una reunión con el titular de la Asociación de Bancos del Perú (Asbanc), Martín Naranjo.
La Presidencia informó, desde su cuenta de X, que el diálogo tuvo como eje central el fortalecimiento del sistema financiero privado y diversos aspectos vinculados al crecimiento económico.
De acuerdo con la comunicación oficial, en el encuentro también se abordó la necesidad de promover mecanismos que amplíen el acceso a servicios financieros, especialmente en sectores que aún no forman parte de la inclusión bancaria.
