Durante la madrugada, el presidente de la república, José Jerí, lideró operativos en distintos puntos de la capital para reforzar el control de la prohibición de circular dos personas en una motocicleta, medida vigente en Lima Metropolitana y el Callao.

Cabe mencionar que la disposición rige desde el 20 de enero y las sanciones se aplican conforme a la normativa desde el miércoles 21 de enero.

El mandatario supervisó las intervenciones en la Costa Verde, a la altura de la playa Marbella, en Magdalena del Mar, y luego se trasladó a la playa Agua Dulce, en Chorrillos. En ambos puntos, la Policía Nacional del Perú fiscalizó motocicletas, autos y otros vehículos, además de realizar controles de identidad para detectar personas con requisitorias.

Tras las intervenciones, Jerí advirtió que persiste desconocimiento sobre la medida en un sector de la ciudadanía.

“El desconocimiento de la norma no exime su cumplimiento. Sin embargo, es posible advertir que algunos de los ciudadanos intervenidos muestran desconcierto por falta de información. Esta situación debe evaluarse para medir la efectividad de la medida en el tiempo. No obstante, el Gobierno ya tomó una decisión y la restricción de la circulación de dos personas en una sola motocicleta se encuentra plenamente vigente” , enfatizó.