El presidente José Jerí afirmó que su administración mantiene un trabajo constante para atender las exigencias de la población. Durante la ceremonia de izamiento de la bandera en la IE 2026 Simón Bolívar, en Comas, sostuvo que existe una gestión presente “en la cancha” y que esta viene generando un cambio en la percepción sobre el manejo del Estado, lo cual consideró un avance importante.

“Entendemos que la confianza se construye con acciones y con gestos; o con gestos y acciones, según se mire. Hoy cumplimos un mes de gestión y es importante empezar a mostrar los cambios reales”, subrayó.

El jefe de Estado remarcó que su gobierno actúa de forma articulada y que la confianza se construye mediante hechos. Indicó que el Ejecutivo recorrerá todas las regiones en los próximos tres meses, encabezando él mismo este despliegue, mientras los ministerios se trasladarán a los territorios donde la presencia estatal sea prioritaria.

También señaló que el primer destino será Huánuco, donde participará en el IX Consejo de Estado Regional programado para el 10 y 11 de noviembre, junto al Gabinete Ministerial y los 25 gobiernos regionales.

Jerí sostuvo que escuchar directamente a la ciudadanía es esencial. Afirmó que el objetivo del recorrido es trabajar en territorio y al lado de la población, siguiendo una visión descentralista.

Subrayó que informar sobre los avances logrados en los primeros 30 días de gestión es una obligación y que en los próximos días se presentarán resultados concretos vinculados al estado de emergencia aplicado en el país.