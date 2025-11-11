El jefe de Estado, José Jerí, comenzó hoy su primera salida oficial al interior del país al llegar a Huánuco para encabezar el IX Consejo de Estado Regional.
Cabe mencionar que su presencia da inicio a una serie de viajes que, según anunció en la víspera, se extenderán durante los próximos tres meses con el propósito de recoger directamente las demandas de cada región.
En esta jornada también participan el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, y titulares de diversas carteras, quienes acompañan al mandatario en las sesiones de trabajo.
Entre las primeras actividades programadas, Jerí lideró el izamiento de la bandera en la I.E. Leoncio Prado, donde dirigió un mensaje a los escolares. Allí destacó el compromiso del Gobierno con la formación de los jóvenes y con el respeto a los símbolos nacionales.
“Un gobierno que entiende la importancia de la educación y el respeto, el amor a los símbolos patrios y a su himno, es un país que está destinado a ser grande”, señaló.
El mandatario también reafirmó su confianza en las nuevas generaciones y reiteró que su administración continuará impulsando acciones para mejorar la conducción del país.
“Cada gestión aporta cosas nuevas, pero no podemos empezar de cero cada cinco años. Tenemos que reconocer lo bueno y continuar lo que funciona”, expresó
Frente a los estudiantes, remarcó que desde el Ejecutivo seguirán trabajando para que el Perú avance, “y camine bien”.
