El presidente José Jerí anunció que el Ejecutivo emprenderá una gira nacional durante los próximos tres meses, la cual él mismo encabezará como parte de una estrategia para reforzar la presencia del Estado en las zonas donde es más necesaria.

Jerí señaló que el primer destino será Huánuco, donde participará en el IX Consejo de Estado Regional programado para el 10 y 11 de noviembre junto al Gabinete Ministerial y a los 25 gobiernos regionales.

Durante la ceremonia de izamiento de la bandera en la IE 2026 Simón Bolívar, en Comas, Jerí afirmó que su administración mantiene un ritmo de trabajo constante para atender las demandas ciudadanas.

El jefe de Estado sostuvo que escuchar directamente a la ciudadanía es una prioridad y que la visión de su gobierno es trabajar en territorio, al lado de la población.