En una entrevista para Canal N, el presidente José Jerí comentó que su primera etapa al mando del Ejecutivo ha estado marcada por un cambio de dinámica en Palacio: “Este gobierno tiene un estilo propio”.

Sostuvo que su administración busca diferenciarse mediante una conducción más cercana a la ciudadanía y afirmó que hoy “hay un gobierno que está a cargo del país”. También remarcó que su gestión apuesta por decisiones rápidas y una comunicación más inmediata.

Al abordar la seguridad ciudadana, el mandatario reconoció que los niveles delictivos siguen siendo elevados. Indicó que se han reportado 129 homicidios recientes, cifra superior al periodo previo.

También explicó que lo urgente ha sido detener ese incremento y que, a partir de ahora, se trabajará para revertir la tendencia. Reiteró que la presencia en territorio es clave y que la respuesta del Estado debe ir acompañada de liderazgo “en la calle”.

Sobre su situación salarial, el presidente aclaró que no percibe un sueldo adicional por su cargo. Señaló que continúa recibiendo la remuneración correspondiente a su condición de congresista, dado que no se ha establecido una escala distinta.