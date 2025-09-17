El presidente del Congreso, José Jerí, se pronunció sobre el debate en la Comisión de Economía respecto al octavo retiro de fondos de las AFP. Señaló que el Parlamento debe atender las expectativas de la ciudadanía, pero actuar con responsabilidad para evitar impactos negativos en el sistema previsional.

“Me preocupa que si se aprueba una medida indiscriminada, más de seis millones de personas podrían quedarse con cero soles en sus cuentas individuales. Hay que escuchar a la ciudadanía, pero también ser responsables en los planteamientos”, declaró en diálogo con Canal N.

Jerí anunció que su despacho presentó una iniciativa legislativa que permite un retiro parcial de los fondos, según el monto acumulado por cada afiliado.

“No se trata de un retiro del 100%. Nuestra propuesta plantea que cada afiliado pueda disponer de parte de su fondo sin dejarlo vacío, para asegurar que en el futuro tenga un respaldo económico”, explicó.