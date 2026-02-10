El presidente de la República, José Jerí, confirmó que el nuevo Plan de Seguridad Nacional será presentado formalmente este jueves ante el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec), tras superar una segunda postergación en su anuncio.

El mandatario señaló que el documento busca establecer un lineamiento claro y articulado para enfrentar el avance de la delincuencia en el país. Según explicó, el Ejecutivo ya se encuentra listo para someter la propuesta a la evaluación de las autoridades que integran el sistema de seguridad ciudadana.

Enfoque preventivo

Durante una conferencia de prensa relacionada con operativos policiales, Jerí precisó que la estrategia pone especial énfasis en acciones preventivas dirigidas a jóvenes y adolescentes, considerados uno de los grupos más vulnerables frente al accionar de organizaciones criminales.

El objetivo central sería evitar el reclutamiento de menores de edad por bandas delictivas que operan en distintas regiones del país, reforzando la presencia del Estado en zonas críticas y con mayor incidencia criminal.

Más herramientas dentro del marco legal

El jefe de Estado sostuvo que el nuevo plan permitirá contar con mayores herramientas legales y operativas para combatir la criminalidad, siempre dentro de los límites que establece la legislación peruana.

En ese sentido, afirmó que el grupo técnico encargado de la elaboración del documento ha trabajado bajo el principio de respeto al marco jurídico nacional, incluso frente a eventuales observaciones de organismos internacionales. “Las medidas se están construyendo sobre lo que permite la ley peruana”, remarcó.

Desde la Policía Nacional del Perú (PNP) se ha señalado que el componente preventivo es clave para reducir la expansión de redes delictivas y el involucramiento de jóvenes en actividades ilícitas.

Falencias en el sistema penitenciario

En el marco del anuncio, el presidente Jerí reconoció deficiencias logísticas en el sistema penitenciario, entre ellas la ausencia de bloqueadores de señal en varios centros de reclusión, lo que permite que algunos internos continúen coordinando delitos desde prisión.

El mandatario admitió que esta situación ha facilitado que mafias vinculadas a la extorsión mantengan operaciones activas pese a la reclusión de sus integrantes, lo que representa una amenaza directa para la seguridad ciudadana.

Rol de la nueva Superintendencia penitenciaria

Para enfrentar estas falencias, el Ejecutivo destacó la creación de la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización, organismo que tendrá a su cargo el reordenamiento del sistema penitenciario.

De acuerdo con fuentes oficiales, esta entidad permitirá cerrar brechas de control y seguridad, evitando que los penales sigan siendo centros de coordinación del crimen organizado, y fortaleciendo los procesos de internamiento y resocialización.

Tras su presentación ante el Conasec, se espera que el Plan de Seguridad Nacional entre en una fase de implementación progresiva, priorizando los sectores con mayor incidencia delictiva.