En el marco de un foro electoral realizado en la sede de la Sociedad Nacional de Industrias, el candidato presidencial José Luna expuso sus principales propuestas de gobierno, centradas en seguridad ciudadana, crecimiento económico y educación técnica, de cara a las Elecciones Generales 2026.

Durante su intervención, advirtió que la inseguridad y la extorsión impactan directamente en la actividad empresarial, especialmente en Lima y el norte del país.

En ese contexto, planteó destinar 5000 millones en el primer año para reforzar la seguridad, como parte de un presupuesto de 25 000 millones en cinco años, además de crear unidades especializadas y sumar hasta 50 000 policías de investigación. También señaló que su equipo estaría liderado por Daniel Urresti.

En materia económica, cuestionó el entorno actual para las empresas y propuso reducir el gasto público en 10% para financiar medidas de seguridad. Asimismo, planteó recuperar recursos asociados a la corrupción, facilitar el acceso al crédito y promover un crecimiento del PBI de 7%, además de aprovechar activos valorizados en más de 80 000 millones de dólares como respaldo financiero.

En el ámbito educativo, indicó que existe una población significativa de jóvenes sin empleo ni estudios, por lo que propuso implementar colegios politécnicos desde la secundaria, con formación técnica en distintas áreas.