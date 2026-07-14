El presidente interino de la República, José María Balcázar Zelada, presentó una solicitud ante el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, para que se le reconozca el derecho a recibir la pensión vitalicia destinada a los exmandatarios, conforme a lo establecido en la Ley N.° 26519.

La información fue difundida por el portal periodístico La Encerrona.

En el documento, Balcázar sostiene que ejerció la jefatura del Estado “de forma efectiva” desde el 18 de febrero de 2026. Además, señala que asumió el cargo en cumplimiento de las normas de sucesión constitucional y afirma que, al estar próximo a concluir sus funciones públicas.

El presidente Balcázar solicitó formalmente al presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, el reconocimiento de su pensión vitalicia y los beneficios correspondientes a los exmandatarios. (Fuente: La Encerrona)



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Como parte del sustento de su pedido, la defensa legal invoca los principios de predictibilidad e igualdad ante la ley. Asimismo, cita como antecedente el reconocimiento de la pensión vitalicia otorgada al expresidente de transición Valentín Paniagua Corazao, al considerar que ambos asumieron la Presidencia bajo una misma línea de sucesión.

La solicitud también plantea que, en caso se apruebe el beneficio, se suspenda provisionalmente la pensión que Balcázar percibe actualmente al amparo del Decreto Ley N.° 20530.

El pedido deberá ser evaluado por la Mesa Directiva del Congreso conforme a la legislación vigente.