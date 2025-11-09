Desde la ciudad de Tacna, jueces y juezas de todo el país, rechazaron a toda forma de injerencia o intento de afectación a la independencia del Poder Judicial. Así manifestaron los magistrados en el XIV Congreso Nacional de Jueces 2025.

Mediante el documento denominado “Declaración de Tacna”, indicaron que las reformas legislativas que afectarían la función judicial, son decisiones que interfieren en procesos judiciales en trámite.

Intervienen en ”campañas de deslegitimación pública generalizada y de agravios injuriantes contra la judicatura”, señaló el Poder Judicial.

Por su parte, frente a la delincuencia y criminalidad organizada, los magistrados renovaron su compromiso de ejercer la función judicial, bajo los lineamientos de firmeza, independencia, probidad y transparencia, incorporando herramientas legales para juzgar oportunamente.

PODER JUDICIAL

Por otro lado, exigieron el respeto correspondiente al Poder Judicial en todo proceso de reforma judicial, a fin de preservar la autonomía de este poder del Estado. Además, solicitaron que el presupuesto solicitado para el año 2026 sea aprobado sin modificaciones ni condicionamientos.

Así también, se busca priorizar la transformación digital y aprobación de dos iniciativas legislativas; incorporar a los trabajadores CAS al régimen 728, y autorizar la nueva escala remunerativa.