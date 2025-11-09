El Jurado Electoral Especial (JEE) de Pacasmayo, en La Libertad, ordenó que “se precise e identifique al servidor público del Congreso” que empleó una cámara de video de dicha institución para un mitin de Keiko Fujimori, realizado en Trujillo el 30 de octubre pasado.

Mediante una resolución, la autoridad electoral indicó que “a fin de mejor resolver” el caso, “es necesario que se precise e identifique” al funcionario que usó un “bien público inventariado y destinado exclusivamente a actividades parlamentarias para filmar el evento político [...] en el que se anunció la candidatura presidencial de su lideresa”.

Cabe destacar que, a través de un pronunciamiento del 2 de noviembre, el Congreso informó que “el servidor involucrado” presentó su carta de renuncia el 1 de noviembre y que se había solicitado “la apertura del procedimiento administrativo sancionador […] sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales a que hubiera lugar".

El trabajador en cuestión habría sido dependiente de la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso, dirigida por Edwin Lévano Gamarra desde el 12 de septiembre. Según el portal del JNE, Lévano también ejerce como personero legal titular de Fuerza Popular y es militante de esta organización desde el 29 del mismo mes.

Respecto a la responsabilidad funcional del jefe de la Oficina de Participación Ciudadana, Fernando Rospigliosi señaló que este aspecto se encuentra bajo investigación dentro del Legislativo.

“Eso es precisamente lo que se está investigando, cómo se pudo sacar esa cámara del Congreso, si ha sido con permiso del señor Lévano […] o no. Eso es lo que está determinando esa comisión que está investigando este caso. Ahí se planteará las sanciones correspondientes, si solamente corresponde a ese trabajador o si hay otras personas involucradas por acción o por omisión en el caso de la cámara que salió del Congreso y que regresó al Congreso, pero que fue utilizada indebidamente por ese trabajador”, declaró Rospigliosi durante una conferencia de prensa del último jueves.

Además, en otra parte de la resolución, el JEE Pacasmayo ordenó también “identificar fehacientemente al encargado que asumió” las funciones de Oficial Mayor del Congreso el día de los hechos, dado que Giovanni Forno declaró en sus descargos que se encontraba de vacaciones en esas fechas.

“Es pertinente señalar que, a través del Memorando N.° 106-2025-2026-OM-CR de fecha 23 de octubre de 2025, dispuse encargar las funciones de la Oficialía Mayor al Director General Parlamentario, Jaime Abensur Pinasco, desde las 3:00 p.m. del día jueves 23 de octubre hasta el día domingo 02 de noviembre del presente año; ello a fin de ejercer mi derecho de descanso vacacional“, aseguró Forno en sus descargos remitidos a la autoridad electoral.

“El día de los hechos no venía ejerciendo funciones como Oficial Mayor del Congreso de la República que se detallan en el artículo 12 del Reglamento de Organización y Funciones del Servicio Parlamentario, por encontrarme en periodo vacacional. En consecuencia, la infracción detallada en los informes materia de descargo no resulta atribuible ni imputable a mi persona“, añadió.

Un informe del JEE Pacasmayo señala que Giovanni Forno Flórez habría cometido una omisión funcional, al incumplir lo establecido en el Reglamento de propaganda electoral, publicidad estatal y neutralidad en el periodo electoral.