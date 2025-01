El ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini, aseguró estar dispuesta a conversar con la presidenta de la República, Dina Boluarte, respecto a su eventual renuncia al cargo. Esto luego de que se diera a conocer que el Ministerio Público inició una investigación en su contra por el presunto delito de obstrucción a la justicia en marco al caso Qali Warma.

“Uno no llega a ser ministro para estar involucrado en temas que son deplorables. Uno se siente desilusionado y, por supuesto, esto me hace pensar y meditar (sobre una eventual renuncia). Lo tendría que conversar con la presidenta, quien es la que me ha dado la confianza”, declaró este domingo en “Panorama”.

Además, el titular del Midis negó cualquier vínculo con Carlos Guillén, quien es acusado presuntamente de presionar a Noemí Alvarado para obtener información sobre dicho caso.

“No lo conozco, es una persona intrascendente en mi vida”, aseguró Demartini.

Por ello, el ministro Demartini enseñó conversaciones de WhatsApp con Carlos Guillén al indicar que esta polémica será parte de una supuesta revancha empresarial con el fin de obtener beneficios económicos del programa Qali Warma.