La Junta Nacional de Justicia informó que ha recibido 2,664 denuncias ciudadanas relacionadas con los hechos ocurridos durante la jornada electoral del pasado 12 de abril de 2026.

Según el comunicado oficial, estas denuncias se encuentran actualmente en evaluación, en el marco de los procedimientos disciplinarios que rigen a la institución.

🚨 #AHORA | La Junta Nacional de Justicia informa a la opinión pública lo siguiente. pic.twitter.com/ce7VtTy8NH — Junta Nacional de Justicia (@JNJPeru) May 4, 2026

Investigaciones en curso bajo marco legal

La entidad precisó que los casos son analizados conforme a la Constitución Política del Perú, así como a las leyes y reglamentos vigentes, garantizando el debido proceso y la objetividad en cada investigación.

Asimismo, indicó que continúa la investigación preliminar contra Piero Corvetto Salinas, en su condición de jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), en relación con las competencias constitucionales del organismo.

Decisiones del Pleno

El comunicado también señala que el Pleno de la JNJ declaró la nulidad de oficio de un acuerdo previo vinculado a la ratificación de la fiscal Gladys Maruy Fernández Portocarrero.

Además, se dispuso la adopción inmediata de medidas administrativas frente a los funcionarios que resulten responsables tras las investigaciones.