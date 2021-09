La congresista de Acción Popular y titular de la Comisión de Ética, Karol Paredes, señaló que tiene que haber una reestructuración del Gabinete liderado por Guido Bellido. Evitó anunciar si respaldará o no una moción de censura contra el jefe del Consejo de Ministros, pues todavía no lo han abordado al interior de su grupo político.

“No puedo adelantar juicio porque no hemos visto el tema como bancada. No quiero ser irresponsable, porque todavía no lo hemos conversado. Soy respetuosa de las decisiones de mis colegas. En términos personales tengo una opinión que no quiero adelantar, quiero hablarlo a nivel de bancada. Su permanencia [de Bellido] la decide el presidente, esos son temas los ve él. Tienen que haber una reestructuración dentro del gabinete, pero nosotros solo sugerimos, la decisión la toma el presidente”, aseveró a RPP.

Karol Paredes: “Tiene que haber una reestructuración del Gabinete”

Las críticas formuladas contra Bellido Bellido Ugarte surgieron luego de que amenazara con nacionalizar el gas de Camisea, en caso de que la empresa que lo comercializa no acepte renegociar los términos en los que está planteando actualmente el contrato.

“Convocamos a la empresa explotadora y comercializadora del gas de Camisea, para renegociar el reparto de utilidades a favor del Estado, caso contrario, optaremos por la recuperación o nacionalización de nuestro yacimiento”, señaló a través de una publicación en Twitter.

Congresistas que cobraron gastos de instalación

Al ser consultada sobre los legisladores que cobraron gastos de instalación pese a vivir en Lima o el Callao, Paredes Fonseca precisó que no se trata de algo ilegal, pero que su grupo de trabajo evaluará si se ha cometido alguna falta Ética. Remarco, sin embargo, que todavía no hay un documento formal presentado en ese sentido.

Agenda de la Comisión de Ética

En cuando a la agenda de la Comisión de Ética, la cual preside, indicó que este lunes tienen como primer punto aprobar su reglamento y comenzar con la indagación de diferentes casos, como el que involucra a Guido Bellido, quien fue denunciado por Patricia Chirinos por violencia verbal.

