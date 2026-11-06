La presidenta de la república, Keiko Fujimori, aseguró que su Gobierno está en el camino correcto en la lucha contra la delincuencia y destacó una reducción de los crímenes diarios de 7.5 a 6.5 durante sus primeros 100 días de gestión.

La mandataria informó que se desarticularon 37 organizaciones criminales y 2 700 bandas, se capturó a 16 325 personas requisitoriadas y se incautaron más de 1 300 armas de fuego.

Cabe mencionar que también se mencionó la emisión de 1 253 órdenes de expulsión por inmigración ilegal y la recuperación del control de cinco penales junto con las Fuerzas Armadas. Además, destacó la creación del Comando Unificado, la reforma policial y la construcción de dos nuevos megapenales.

En materia de infraestructura, resaltó el destrabe de obras como el puente San Francisco, en Ayacucho; la carretera Checca-Mazocruz, en Puno; y el ferrocarril Huancayo-Huancavelica.

En salud, mencionó la ejecución del hospital Lorena del Cusco, la implementación de la historia clínica electrónica en cuatro hospitales nacionales y 41 centros de salud de Lima, así como la recuperación de la Torre Trecca de EsSalud.