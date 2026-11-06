La presidenta de la república, Keiko Fujimori, aseguró que su Gobierno está en el camino correcto en la lucha contra la delincuencia y destacó una reducción de los crímenes diarios de 7.5 a 6.5 durante sus primeros 100 días de gestión.
La mandataria informó que se desarticularon 37 organizaciones criminales y 2 700 bandas, se capturó a 16 325 personas requisitoriadas y se incautaron más de 1 300 armas de fuego.
Cabe mencionar que también se mencionó la emisión de 1 253 órdenes de expulsión por inmigración ilegal y la recuperación del control de cinco penales junto con las Fuerzas Armadas. Además, destacó la creación del Comando Unificado, la reforma policial y la construcción de dos nuevos megapenales.
En materia de infraestructura, resaltó el destrabe de obras como el puente San Francisco, en Ayacucho; la carretera Checca-Mazocruz, en Puno; y el ferrocarril Huancayo-Huancavelica.
En salud, mencionó la ejecución del hospital Lorena del Cusco, la implementación de la historia clínica electrónica en cuatro hospitales nacionales y 41 centros de salud de Lima, así como la recuperación de la Torre Trecca de EsSalud.
Te puede interesar
- Al menos 8 excongresistas del periodo 2021 - 2026 se reubicaron en entidades del Estado
- Los 100 días del Congreso: Solo el 5% de proyectos presentados tiene un dictamen
- JEE frena la reelección encubierta de El Agustino
- Keiko Fujimori: “En 100 días no se resuelven los problemas acumulados en años”
- Juntos por el Perú propone ampliar el Reinfo hasta diciembre de 2028
- Gobierno del Perú está pendiente de la situación política en Paraguay