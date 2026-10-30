El uso de inteligencia artificial para acompañar el aprendizaje de los escolares es una de las experiencias del sistema educativo de El Salvador que el Gobierno peruano busca conocer y evaluar.
Así lo señaló la presidenta Keiko Fujimori tras visitar centros educativos de ese país, donde destacó la incorporación de herramientas tecnológicas en las aulas.
La mandataria explicó que esta tecnología permitiría hacer un seguimiento personalizado del rendimiento de cada alumno y evaluar diariamente sus avances, como complemento al trabajo de los docentes.
“Además de tener los maestros presenciales, tener el acompañamiento de un maestro y una guía a través de la inteligencia artificial para monitorear el avance de los niños”, manifestó.
En cuanto a la infraestructura educativa, Fujimori reiteró que el Gobierno proyecta construir 500 colegios el próximo año e incorporar internet satelital. Además, indicó que la delegación peruana, en la que participa el jefe del Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied), recoge información sobre las construcciones modulares que se utilizan en El Salvador para acelerar la ejecución de obras escolares.
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