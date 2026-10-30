La ubicación del Perú en el centro de Sudamérica fue uno de los principales argumentos que expuso Keiko Fujimori para atraer capitales de El Salvador.

Durante un encuentro con representantes empresariales de ese país, la presidenta los invitó a utilizar el territorio peruano como plataforma para ampliar sus operaciones hacia otros mercados de la región.

“La ubicación geográfica del Perú está en el centro de Sudamérica y eso permite que seamos un hub logístico”, afirmó.

Para respaldar su propuesta, la mandataria destacó la seguridad jurídica que, según indicó, ofrece el marco constitucional peruano a los inversionistas nacionales y extranjeros.

También resaltó la autonomía del Banco Central de Reserva y la ratificación de Julio Velarde por cinco años más. A ello sumó los indicadores fiscales del país: un déficit de 1,4 % del PBI y una deuda pública equivalente al 29 % del PBI, cifras que consideró fortalezas para afrontar los efectos del fenómeno El Niño.

Fujimori también expuso las oportunidades en sectores como minería, pesca y agroexportación. Mencionó que Perú ocupa el primer lugar como productor y exportador de arándanos, uvas y espárragos, y el segundo puesto en paltas. Asimismo, invitó al empresariado salvadoreño a participar en proyectos mediante asociaciones público-privadas, contratos de Gobierno a Gobierno y obras por impuestos, mecanismo que permite financiar intervenciones en las zonas donde operan las empresas.

Sobre el intercambio comercial entre ambos países, la presidenta informó que las negociaciones para un tratado de libre comercio avanzan y que 14 de sus 19 capítulos ya fueron resueltos. Sin embargo, pidió a los empresarios no esperar la firma del acuerdo para explorar oportunidades en el mercado peruano.