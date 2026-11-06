La presidenta de la República, Keiko Fujimori, llegó este viernes a la región Tumbes para supervisar las acciones de respuesta ante las intensas lluvias y la alerta por el fenómeno El Niño.

Como parte de su visita, acudió al albergue plataforma “Villa Primavera”, ubicado en Aguas Verdes, provincia de Zarumilla.

El espacio cuenta con 16 carpas y brinda atención a 48 familias cuyas viviendas resultaron afectadas por el desborde del río Zarumilla, ocurrido tras las lluvias de esta semana. El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) trasladó al lugar agua y alimentos no perecibles para su distribución entre los damnificados.

Además, se instalaron otros dos albergues: uno en el colegio Gran Chirimasa, en Aguas Verdes, y otro en el complejo deportivo Alberto Terranova, en el distrito de Tumbes. Cada uno dispone de 25 carpas equipadas, con capacidad para recibir a 150 personas ante posibles nuevas emergencias.

Durante su viaje de trabajo número 28, la mandataria también inspeccionará un hospital de campaña instalado en el colegio María Mafalda Lama. La infraestructura, cedida por el Ejército Peruano en el marco del “Plan Corazón Tumbes”, permitirá habilitar entre 80 y 120 camas y contará con 143 brigadistas para reforzar la atención de pacientes.

Por su parte, el Ministerio de Salud instaló tres Puestos Médicos de Avanzada tipo 1 en la zona de Terranova, junto al Hospital Regional José Alfredo Mendoza Olavarría (JAMO II). También identificó tres establecimientos de salud que funcionarán como anillo de contención ante una eventual sobredemanda.