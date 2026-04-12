La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, solicitó a las autoridades electorales ampliar el horario de votación en el marco de las Elecciones Generales 2026, debido a la instalación tardía de mesas que afectó a miles de electores.

Durante declaraciones a la prensa, la lideresa política pidió que se adopten medidas excepcionales para garantizar el derecho al voto de los ciudadanos que no pudieron sufragar a tiempo por problemas logísticos.

Pide ampliar horario hasta la noche o el día siguiente

Fujimori planteó que el horario de votación sea extendido hasta altas horas de la noche o incluso hasta el día siguiente, con el objetivo de permitir que los electores afectados puedan ejercer su derecho.

“Esto no es acerca de una multa. Es acerca del derecho de ir a votar por el candidato o candidatos a diputados, senadores que los ciudadanos tienen el derecho a hacer”, manifestó.

Asimismo, señaló que existen 211 mesas de votación afectadas, lo que impactaría a aproximadamente 63,000 electores.

“Pedimos, por favor, que se amplíe el horario hasta altas horas de la noche o incluso mañana para que estas 211 mesas, para que estos 63,000 electores puedan ir a votar”, expresó.

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Solicitud depende del Jurado Nacional de Elecciones

La candidata indicó que espera que su pedido sea evaluado por los organismos electorales competentes.

“Esperamos que este pedido sea acogido por los organismos electorales”, señaló.

De acuerdo con la normativa electoral vigente, la decisión de modificar o ampliar el horario de votación corresponde al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que es la autoridad encargada de interpretar y aplicar la normativa electoral en situaciones excepcionales.

La solicitud se produce en un contexto marcado por retrasos en la instalación de mesas en diversas zonas del país debido a problemas en la distribución del material electoral.