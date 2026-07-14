La presidenta electa Keiko Fujimori continúa recibiendo a autoridades, embajadores y representantes de diversos sectores en su local partidario.

Entre las actividades de la jornada destacó la reunión con el embajador de los Emiratos Árabes Unidos (EAU) en el Perú, Ibrahim Salem Humaid Ali Alalawi.

Durante el encuentro, ambas partes abordaron el fortalecimiento de los vínculos de cooperación y hermandad entre el Perú y los Emiratos Árabes Unidos, considerado uno de los principales socios comerciales peruanos en el Medio Oriente.

El diplomático entregó a Keiko Fujimori una carta enviada por el presidente de los Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, en la que expresa sus felicitaciones por el resultado electoral y transmite sus deseos de progreso y prosperidad para el país.

La presidenta electa, Keiko Fujimori, recibió la visita del embajador de los Emiratos Árabes Unidos, Ibrahim Salem Humaid Ali Alalawi. pic.twitter.com/p86mg4DIWV — Oficina de la Presidenta Electa (@ope_peru) July 14, 2026