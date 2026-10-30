La estrategia de seguridad aplicada por Nayib Bukele en El Salvador fue uno de los temas que abordó la presidenta Keiko Fujimori durante su participación en un encuentro empresarial.

La mandataria manifestó su interés en conocer las medidas impulsadas por su homólogo y evaluar qué aspectos podrían replicarse en el Perú.

“Por eso me encuentro acá, para poder observar y estudiar todas las cosas positivas que ha hecho el gran presidente Nayib Bukele (...). Somos países distintos, con normas y leyes diferentes, pero creo que su esencia, el devolverle la seguridad y el orden, es algo que nosotros también queremos replicar en el Perú”, dijo la jefa de Estado.

En el mismo encuentro, Fujimori presentó al Perú como un destino con garantías para los inversionistas extranjeros.

Destacó que la Constitución establece igualdad de trato para empresarios nacionales y foráneos, además de resaltar la autonomía del Banco Central de Reserva (BCR) y la ratificación de Julio Velarde por cinco años más, como elementos que brindan previsibilidad a la política monetaria.

La presidenta también se refirió a la situación económica y a las medidas previstas frente al fenómeno El Niño. Informó que el déficit fiscal alcanza el 1.4 % y la deuda pública representa el 29 % del PBI.