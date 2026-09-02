La presidenta de la República, Keiko Fujimori, sostuvo reuniones de trabajo con integrantes de su gabinete para evaluar distintos asuntos de la gestión.

En una primera cita participaron el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, y el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Mauricio Arnillas.

Durante este encuentro se revisaron las medidas que viene desarrollando el sector Vivienda ante el fenómeno El Niño, así como las intervenciones previstas en puntos críticos identificados en el país.

Entre las acciones contempladas se encuentran trabajos de descolmatación, construcción de muros de contención y culminación de obras pendientes.

La reunión también permitió abordar la ampliación de los procesos de formalización de la propiedad mediante la titulación de predios. La medida busca otorgar seguridad jurídica sobre los terrenos y alcanzar a un mayor número de familias.

Posteriormente, Fujimori recibió en Palacio de Gobierno al ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá. Ambos coordinaron aspectos relacionados con la próxima llegada al país del papa León XIV, además de otros asuntos incluidos en la agenda de política exterior.