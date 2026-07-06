El segundo vicepresidente electo por Fuerza Popular, Miguel Ángel Torres, confirmó que la presidenta electa Keiko Fujimori sostuvo este domingo una segunda reunión con el expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK), como parte de la ronda de encuentros que viene realizando tras su proclamación.

Durante una entrevista en el programa Sin Rodeos de Panamericana TV, Torres explicó que el encuentro tuvo un doble propósito: agradecer el respaldo público que Kuczynski brindó durante la segunda vuelta electoral y recoger recomendaciones sobre la gestión del Fenómeno El Niño.

Experiencia en la atención de desastres naturales

Según Torres, la conversación permitió conocer la experiencia del exjefe de Estado frente a eventos climáticos registrados durante su gestión.

“Hoy (domingo) fuimos a visitar por segunda vez a PPK y fue una reunión fructífera porque Keiko iba a agradecer esa apertura (...) Pero, más importante aún, ha ido a escucharlo, porque el presidente PPK ha afrontado también un Fenómeno El Niño”, manifestó.

El vicepresidente electo añadió que el intercambio dejó recomendaciones que, a su juicio, fortalecen las expectativas sobre las acciones que podría adoptar el próximo gobierno frente a una eventual emergencia climática.

Indulto a Alejandro Toledo no está en agenda

Durante la entrevista, Torres también fue consultado sobre la posibilidad de que el futuro gobierno otorgue un indulto al expresidente Alejandro Toledo.

Al respecto, sostuvo que ese asunto no forma parte de las prioridades de la presidenta electa y que actualmente la atención está centrada en la seguridad ciudadana y la preparación frente al Fenómeno El Niño.

“No está siendo materia de discusión. Materia de discusión está siendo el tema de inseguridad, del Fenómeno de El Niño”, afirmó.

No obstante, precisó que cualquier eventual solicitud será evaluada conforme al marco legal vigente.