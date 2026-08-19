Mario Irivarren se refirió a la situación que atraviesa Víctor Caballero, conocido como Curwen, luego de la difusión de imágenes de su prometida, Carla Campos Salazar.

“Creo que todos saben que acá somos amigos de Curwen; personalmente, aprecio a Curwen, es parte de ‘La Manada’”, manifestó Irivarren.

El chico reality también consideró que Curwen debe decidir por cuenta propia cómo afrontar la situación y qué camino tomar respecto a su relación.

“Imaginemos que Curwen, que seguramente es lo que va a pasar, él quiere continuar tranquilamente con su relación con Carlita, que lo haga y punto, porque finalmente la relación es de ellos dos y ellos sabrán cómo solucionan sus problemas en casa, qué acuerdos tienen en la interna”, afirmó.