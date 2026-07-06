El segundo vicepresidente electo de la República, Miguel Ángel Torres, confirmó que la presidenta electa, Keiko Fujimori, sostendrá este lunes una reunión con el presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, como parte de la agenda de encuentros que desarrolla tras su proclamación oficial.

“Mañana (lunes) lo vamos a visitar a Julio Velarde”, declaró Torres durante su participación en el programa “Sin Rodeos” de Panamericana TV.

Respaldo a la continuidad de Velarde

Durante la entrevista, Torres expresó su respaldo a una eventual permanencia de Julio Velarde al frente del Banco Central de Reserva y recordó que esa posibilidad ya había sido planteada por la presidenta electa.

“Ese es un pedido que la presidenta electa ya lo ha manifestado. Estoy seguro que mañana podrán conversarlo. Sería una buena noticia”, señaló.

La continuidad de Velarde ha sido uno de los temas más observados por los mercados y diversos actores económicos desde la segunda vuelta electoral, debido a su trayectoria en la conducción de la política monetaria y su papel en la estabilidad macroeconómica del país.

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Expectativa en los mercados

Julio Velarde preside el Banco Central de Reserva desde 2006 y ha permanecido en el cargo durante distintos gobiernos, siendo reconocido por diversos sectores económicos por la continuidad de la política monetaria.

La reunión entre Keiko Fujimori y el titular del BCR es seguida con atención por los mercados financieros, en medio del proceso de transición gubernamental y de las expectativas sobre la conformación del equipo económico de la próxima administración.