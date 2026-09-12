La presidenta Keiko Fujimori, solicitó al Senado autorización para viajar a Nueva York (EE.UU.), del 21 al 25 de setiembre de 2026, con el objetivo de participar en el 81.° periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU).

La solicitud fue presentada por el Poder Ejecutivo y cuenta con la aprobación del Consejo de Ministros.

El proyecto de resolución legislativa, dirigido al presidente del Senado, Miguel Torres, lleva las firmas de la mandataria y del presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta. Durante su ausencia, Galarreta quedaría encargado del despacho presidencial, de acuerdo con la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.

La agenda de Keiko Fujimori contempla su participación en el debate general de la Asamblea General, además de reuniones de alto nivel y encuentros bilaterales con jefes de Estado, de Gobierno y otras autoridades internacionales. Según la lista provisional de oradores, la presidenta intervendrá el martes 22 de septiembre, en el octavo turno de la mañana.

Para ese mismo día, la mandataria tiene prevista una reunión bilateral con el secretario general de la ONU, António Guterres, y su participación en una actividad del Atlantic Council. El miércoles 23, asistirá a un encuentro privado organizado por Rainforest Alliance sobre sostenibilidad, competitividad y liderazgo climático, que reunirá a representantes de organismos financieros, fundaciones e inversionistas.

Fujimori también participará el 23 de septiembre en un encuentro presidencial impulsado por el Gobierno de Chile contra la delincuencia organizada transnacional. Posteriormente, tiene previsto asistir a una reunión de empresarios iberoamericanos organizada por el Adam Smith Center for Economic Freedom y el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI).

El jueves 24, la presidenta intervendrá en actividades de la Americas Society/Council of the Americas y del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), donde presentará las prioridades económicas de su administración y promoverá oportunidades de inversión en el Perú.

Finalmente, tiene previsto realizar una visita oficial a la Bolsa de Valores de Nueva York y presidir la ceremonia de toque de campana de cierre.

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