Como parte de su visita oficial a El Salvador, la presidenta Keiko Fujimori recorrió el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una prisión de máxima seguridad, acompañada por el canciller Carlos Espá y los ministros del Interior, César Astudillo, y de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez.

La delegación peruana fue recibida por el ministro de Seguridad Pública y Justicia de El Salvador, Gustavo Villatoro, quien estuvo a cargo del recorrido y explicó los modelos de gestión e infraestructura penitenciaria aplicados en ese país.

La visita permitió conocer de manera directa las estrategias de seguridad salvadoreñas frente a las organizaciones criminales y abrió una oportunidad para el intercambio de experiencias con miras a combatir la delincuencia organizada transnacional.

Como parte de su agenda oficial, Fujimori se reunirá con su homólogo Nayib Bukele en la Casa Presidencial. Posteriormente, ambos mandatarios encabezarán una reunión ampliada con sus respectivas delegaciones ministeriales para tratar asuntos de interés bilateral, entre ellos la seguridad ciudadana, la lucha contra el crimen organizado, la salud, la educación y el turismo.