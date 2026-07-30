La presidenta Keiko Fujimori llegó al cementerio Campo Fe, ubicado en el distrito de Lurigancho-Chosica, alrededor de las 4:30 p. m., acompañada del exmandatario ecuatoriano Jamil Mahuad, quien se encuentra en el Perú como invitado por las actividades oficiales de inicio del nuevo gobierno.

El encuentro estuvo marcado por el vínculo histórico entre Alberto Fujimori y Jamil Mahuad, quienes firmaron el Acuerdo de Paz de Brasilia el 26 de octubre de 1998. Este tratado permitió poner fin al conflicto fronterizo entre Perú y Ecuador tras años de disputas entre las dos naciones.

La presencia del exmandatario ecuatoriano representa un gesto de reconocimiento al papel que desempeñó Alberto Fujimori en el proceso de paz, considerado uno de los principales hitos diplomáticos de Sudamérica a finales del siglo XX.

La visita al cementerio se enmarca en la agenda oficial de Keiko Fujimori luego de asumir la Presidencia el pasado 28 de julio en el Congreso de la República, en una ceremonia que contó con la participación de autoridades nacionales e invitados internacionales. Como parte de sus primeras actividades, la mandataria también participó en actos protocolares y religiosos, como la Misa de Acción de Gracias por el Perú convocada por el Conep y la Unicep.

El expresidente Alberto Fujimori, quien estuvo al frente del país entre 1990 y 2000, murió en septiembre de 2024 y sus restos fueron sepultados en el cementerio Campo Fe de Huachipa, donde familiares y simpatizantes suelen reunirse para recordarlo en ocasiones especiales.