El boca de urna de Datum Internacional, difundido a las 18:00 horas tras el cierre de la jornada de las Elecciones Generales 2026, muestra un empate técnico entre López Aliaga y Nieto por el segundo lugar, en un escenario que mantiene abierta la definición de los candidatos que pasarían a la segunda vuelta.

Según los resultados preliminares, Fujimori lidera la votación presidencial con 16,5%, mientras que la principal disputa se concentra en la definición del segundo puesto.

López Aliaga y Nieto disputan el pase a segunda vuelta

Los resultados del boca de urna difundido por Datum son los siguientes:

Fujimori: 16,5%

16,5% López Aliaga: 12,8%

12,8% Nieto: 11,6%

11,6% Belmont: 10,5%

10,5% Sánchez: 10,0%

10,0% Otros: 38,6%

La diferencia entre López Aliaga (12,8%) y Nieto (11,6%) se encuentra dentro de rangos estrechos, lo que configura un escenario considerado como empate técnico, especialmente por la cercanía de Belmont (10,5%) y Sánchez (10,0%), quienes también se mantienen dentro de la disputa.

Este panorama evidencia una alta fragmentación del voto, con varios candidatos concentrando porcentajes similares en la zona media de la tabla.

Definición dependerá del conteo rápido

Las cifras difundidas corresponden a un boca de urna, que constituye una estimación estadística preliminar basada en entrevistas a electores tras emitir su voto.

La definición sobre qué candidatos pasarán a la segunda vuelta dependerá del conteo rápido de Datum Internacional y posteriormente de los resultados oficiales que publique la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

De acuerdo con el cronograma electoral vigente, si ningún candidato supera el 50% de los votos válidos, los dos postulantes más votados disputarán la segunda vuelta presidencial programada para el 7 de junio de 2026.