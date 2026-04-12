El flash electoral a boca de urna de Datum Internacional, difundido tras el cierre de la jornada de las Elecciones Generales 2026, ubica a la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, en el primer lugar de la votación presidencial.

De acuerdo con los resultados preliminares, Keiko Fujimori obtiene 16,5%, seguida por el candidato de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, con 12,8%.

Estos resultados corresponden a estimaciones preliminares basadas en encuestas realizadas a electores al salir de los locales de votación y no constituyen resultados oficiales.

Resultados del boca de urna de Datum

Según el reporte difundido, los resultados preliminares del boca de urna son los siguientes:

Keiko Fujimori: 16,5%

16,5% Rafael López Aliaga: 12,8%

12,8% Ricardo Belmont: 10,5%

10,5% Roberto Sánchez: 10,0%

10,0% Alfonso López Chau: 8,6%

8,6% Carlos Álvarez: 7,1%

7,1% Otros candidatos: 22,9%

El resultado refleja una dispersión del voto, con varios candidatos concentrando porcentajes cercanos entre sí en la zona media de la tabla.

Resultados oficiales aún en proceso

Las cifras difundidas por Datum Internacional corresponden a un boca de urna, por lo que representan una proyección estadística preliminar.

Los resultados oficiales serán publicados por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) conforme avance el procesamiento de actas provenientes de todo el país.

Las autoridades electorales recordaron que solo los resultados oficiales tienen validez legal para definir si habrá segunda vuelta y qué candidatos participarán en ella.

Segunda vuelta se realizaría el 7 de junio

De acuerdo con el cronograma electoral vigente, la segunda vuelta presidencial se realizará el 7 de junio de 2026, en caso ningún candidato supere el 50% de los votos válidos.

En ese escenario, competirán los dos candidatos más votados en la primera vuelta.