El Poder Ejecutivo autorizó el pedido de extradición de Miguel Ángel Miranda Mendoza, exjuez de la Corte del Callao e investigado como presunto integrante de la organización criminal “Los Cuellos Blancos del Puerto”, desde España.

En coordinación con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, se publicó en el diario oficial El Peruano la Resolución Suprema N.º 279-2025-JUS, mediante la cual se aprueba la solicitud de extradición contra Miguel Ángel Miranda Mendoza para que sea procesado por los presuntos delitos de organización criminal, cohecho pasivo específico y cohecho pasivo propio.

“Acceder a la solicitud de extradición activa del ciudadano peruano Miguel Ángel Miranda Mendoza para ser extraditado del Reino de España y ser procesado en la República del Perú por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, cohecho pasivo específico y cohecho pasivo propio”, señala el documento.

El texto detalla que el pedido fue formulado por el Juzgado Superior de Investigación Preparatoria Nacional, con el fin de que Miranda Mendoza sea procesado en marco del caso “Los Cuellos Blancos del Puerto”, por el cual la Fiscalía solicitó, en diciembre de 2024, una pena de cuatro años y siete meses de prisión.

Miranda figura entre los procesados de la red de corrupción señalada por manipular procedimientos judiciales en el Callao y por su influencia en la reestructuración del sistema de justicia a nivel nacional. En ese marco, el Ministerio Público investiga a más de 40 personas presuntamente vinculadas a este grupo y atribuye a Miranda su integración en la organización, así como la comisión de actos de cohecho.

En el año 2019, Miranda fue suspendido de sus funciones tras ser señalado por haber recibido de manera irregular una transferencia de 2 mil soles del entonces presidente de la Corte del Callao, Walter Ríos. De acuerdo con el informe que sustentó la medida, el depósito buscaba favorecer intereses en un proceso de Familia dentro de ese distrito judicial, motivo por el cual el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial le impuso una suspensión de seis meses por infringir el Código de Ética de la Función Pública.

De acuerdo con la acusación fiscal, Miranda Mendoza es considerado integrante de la estructura criminal vinculada al expresidente de la Corte del Callao, Walter Ríos, y al exjuez supremo César Hinostroza. El expediente detalla una serie de hechos ilícitos en los que funcionarios, asesores y abogados habrían intervenido en actividades delictivas dentro de ese distrito judicial.