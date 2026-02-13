El congresista Luis Kamiche sostuvo que, en el actual contexto político, no existen las condiciones para que otra persona asuma la Presidencia en reemplazo de José Jerí por un periodo de 58 días.
“No hay material político, no hay capital humano para reemplazar al señor Jerí”, afirmó. En esa línea, advirtió que, de producirse un cambio en estas circunstancias, “saltaríamos de la sartén al fuego”.
El legislador mencionó que entre los nombres que se habrían considerado como posibles reemplazos figuran María del Carmen Alva y José Balcázar.
Según señaló Kamiche, ninguno cuenta con el peso político suficiente para conducir un gobierno durante ese lapso.
