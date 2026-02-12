El titular de la Presidencia del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, anunció en conferencia realizada en el Patio de Honor de Palacio de Gobierno que el Plan Nacional de Seguridad 2026-2028 será presentado oficialmente este viernes por el presidente José Jerí.

Cabe mencionar que en la actividad participaron el ministro del Interior, Vicente Tiburcio; el ministro de Justicia, Walter Martínez; y el comandante general de la PNP, Óscar Arriola.

Más temprano, el jefe de Estado expuso la propuesta ante el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec), donde señaló que el plan permitirá articular a los distintos niveles de gobierno y a la sociedad frente a la inseguridad.

También indicó que se trata de una hoja de ruta orientada a fortalecer la seguridad y a generar condiciones favorables para las inversiones, con el objetivo de reducir brechas sociales.

La estrategia contempla 132 intervenciones, de las cuales 49 estarán a cargo de la Policía Nacional en los ejes preventivo, de inteligencia e investigación criminal. Además, se prevé una articulación multisectorial con entidades como SUCAMEC, Migraciones y OSIPTEL, así como con los operadores de justicia, e incluye indicadores medibles vinculados a delitos como la extorsión y el homicidio.