El Congreso de la República reúne actualmente 74 firmas para convocar a un pleno extraordinario con el fin de debatir las mociones de censura contra el presidente José Jerí.

El reglamento parlamentario exige 78 adhesiones para que el documento sea remitido a la Oficialía Mayor y continúe el procedimiento correspondiente. Con los respaldos actuales, restan cuatro firmas para alcanzar el mínimo requerido.

Bancadas que respaldan la convocatoria

Las bancadas que impulsan la iniciativa buscan que el debate se realice este mes y no esperar hasta marzo, cuando se reinician las labores ordinarias del Parlamento.

El vocero de Alianza para el Progreso (APP), Eduardo Salhuana, informó que 16 de los 17 congresistas de su agrupación suscribirán el documento. La parlamentaria Nelcy Heidinger no firmará el pedido al considerar inoportuno el debate en este momento.

El congresista José Luna, candidato presidencial por Podemos Perú, confirmó también el respaldo de su bancada.

Asimismo, han firmado Honor y Democracia, Bancada Socialista, Bloque Democrático Popular, Perú Libre, Avanza País, Juntos por el Perú, Acción Popular, Renovación Popular y seis congresistas no agrupados.

Posiciones en contra del pedido

La bancada de Fuerza Popular no ha suscrito el documento y ha señalado que una eventual salida de José Jerí podría generar inestabilidad política a poco de las Elecciones Generales, previstas para el 12 de abril.

Por su parte, Somos Perú, agrupación a la que pertenece el mandatario, tampoco firmará el pedido ni votará a favor de la censura.

Procedimiento parlamentario

De completarse las 78 firmas, el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, deberá convocar a la Junta de Portavoces para fijar la fecha del pleno extraordinario.

En dicha sesión se debatirán y votarán las mociones de censura presentadas contra el jefe de Estado, en el marco de los mecanismos parlamentarios vigentes.

Las mociones están vinculadas a reuniones extraoficiales con los empresarios chinos Zhihua Yang y Ji Wu Xiaodong.