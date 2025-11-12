Este miércoles por la mañana, un grupo de manifestantes se concentró en la sede central del Ministerio Público, en la avenida Abancay, en el distrito de Cercado de Lima, ante la expectativa por la llegada de Delia Espinoza, tras la resolución judicial que ordena su reposición inmediata como fiscal de la Nación.

Como se recuerda, el juez constitucional Juan Torres Tasso concedió un plazo de dos días, que vence este miércoles 12 de noviembre, para que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) reincorpore a Espinoza en el cargo.

La JNJ mantuvo la suspensión de Delia Espinoza, señalando que el procedimiento disciplinario en su contra incluye cuatro cargos, mientras que la medida cautelar dictada por el Poder Judicial solo se refiere al relacionado por no cumplir con la reposición de Patricia Benavides como fiscal suprema y fiscal de la Nación.

De acuerdo con RPP, Delia Espinoza sigue evaluando junto a su equipo técnico si acudirá a la sede del Ministerio Público.

Delia Espinoza solicitó formalmente entrega del cargo de fiscal de la Nación a Tomás Gálvez

Tras la orden del Poder Judicial que dispuso su restitución como fiscal de la Nación mediante una medida cautelar, Delia Espinoza envió un documento al fiscal supremo Tomás Gálvez para solicitarle formalmente la entrega del cargo.

La solicitud de Espinoza se basa en la reciente resolución del Noveno Juzgado Constitucional, que ordena a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) restituirla en un plazo máximo de dos días.

Según el fallo, la JNJ no acató adecuadamente una medida anterior que disponía la anulación del proceso disciplinario y la suspensión de los efectos de la sanción impuesta en su contra.

En su escrito, Espinoza señala que “corresponde suspender las gestiones institucionales propias del Fiscal de la Nación”, ante la proximidad del término del interinato de Gálvez, y que dichas funciones serán retomadas por ella en su condición de titular legítima.

Además, pidió a Gálvez designar a quien presidirá la comisión encargada de la transferencia de gestión.