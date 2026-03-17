La nueva ministra de Educación, María Esther Cuadros Espinoza, juró este martes al cargo en una ceremonia realizada en Palacio de Gobierno, en presencia del presidente José María Balcázar.

La designación forma parte de los cambios recientes en el gabinete ministerial impulsados por el Ejecutivo.

Ceremonia de juramentación en Palacio

El acto oficial fue encabezado por el mandatario, quien tomó el juramento de ley a la nueva integrante del Consejo de Ministros.

Con esta designación, Cuadros Espinoza asume la conducción del Ministerio de Educación del Perú, uno de los sectores clave del Ejecutivo.

Reemplazo en el Ministerio de Educación

La nueva titular del sector reemplaza en el cargo a Erfurt Castillo Vera, quien deja la cartera en medio de la reconfiguración del gabinete.

El Ejecutivo no ha detallado, hasta el momento, las razones del cambio en el Ministerio de Educación.

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Cambios en el gabinete ministerial

La juramentación se da en un contexto de ajustes en el equipo de gobierno del presidente Balcázar, tras recientes movimientos en distintas carteras.

Se espera que la nueva ministra continúe con la gestión de políticas educativas en el país en el actual escenario político.