El Ejecutivo designó a Rodolfo Acuña Namihas como nuevo ministro de Economía, en el marco de la recomposición del gabinete tras la renuncia de Denisse Miralles.

Su incorporación se da durante la ceremonia en Palacio de Gobierno, donde el presidente José María Balcázar viene tomando juramento a los nuevos integrantes del Consejo de Ministros, algunos de ellos ratificados en sus cargos y otros que se suman por primera vez.

Acuña Namihas cuenta con más de 39 años de experiencia en el sector público, con trayectoria en áreas de presupuesto, planeamiento y gestión estatal, además de haber ocupado cargos directivos en diversos ministerios y entidades del Estado.