El Gobierno designó como nuevo titular del Ministerio de Defensa a Carlos Alberto Francisco Díaz Dañino, general de brigada en retiro del Ejército del Perú. Desde el 11 de marzo del presente año se desempeñaba como jefe de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de Ambiente.

Su perfil combina trayectoria militar y cargos técnicos en diversas entidades del Estado, incluyendo el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio del Interior.

Formación académica y especialización

De acuerdo con su hoja de vida, Díaz Dañino es licenciado en Ciencias Militares por la Escuela Militar de Chorrillos y cuenta con estudios de posgrado en administración, geopolítica y defensa nacional.

Además, posee un doctorado en Gestión y Desarrollo con mención en dirección de empresas, y ha seguido programas en instituciones como el Centro de Altos Estudios Nacionales (CAEN) y la Universidad Inca Garcilaso de la Vega.

Su formación está orientada a la gestión pública, el planeamiento estratégico y la administración de recursos estatales.

Experiencia en el Estado y sector Defensa

A lo largo de su carrera, ha ocupado cargos clave en distintas instituciones:

Director General de Planeamiento y Presupuesto en el Ministerio de Defensa (2022–2024)

Secretario General del Ministerio del Interior (2024)

Director General de Planeamiento y Presupuesto en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (2022)

Asesor del Viceministerio de Hacienda del Ministerio de Economía y Finanzas (actualidad)

También fue gerente regional en el Gobierno Regional de Áncash y asesor en el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

Trayectoria en el Ejército del Perú

En el ámbito militar, Díaz Dañino desempeñó funciones vinculadas a la gestión económica y logística del Ejército.

Fue director de Economía del Ejército del Perú, donde administró recursos por más de S/ 2,497 millones, además de supervisar sistemas administrativos y financieros de la institución.

Asimismo, ocupó cargos como jefe de presupuesto, director de abastecimiento y jefe de operaciones logísticas en el VRAEM.

Perfil técnico en gestión y presupuesto

El nuevo ministro destaca por su especialización en:

Presupuesto público

Planeamiento estratégico

Endeudamiento y tesorería

Sistemas administrativos del Estado

Su experiencia incluye coordinación con entidades como el Ministerio de Economía y Finanzas, el Congreso y la Contraloría.