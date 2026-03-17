La presidenta del Tribunal Constitucional del Perú, Luz Pacheco, reconoció que “ha habido algo irregular” en el trámite de la demanda presentada por Vladimir Cerrón para anular su prisión preventiva.

En entrevista con la periodista Milagros Leiva en el programa Siempre a las 8 de El Comercio, la magistrada explicó que el caso fue incorporado a audiencia con rapidez y sin que ella tuviera conocimiento previo del estado del expediente.

“Me sorprendió” inclusión del caso en audiencia

Pacheco señaló que el magistrado Pedro Hernández le pidió incluir el caso en la audiencia del 11 de marzo, lo que le generó sorpresa.

“No recordaba que ese caso me lo hubieran comunicado (…) me sorprendió”, indicó.

Explicó que aceptó la solicitud bajo el principio de confianza en el trabajo interno del tribunal, sin cuestionar el estado del expediente ni el contenido de la ponencia.

Detectan irregularidad en el trámite interno

Tras la polémica por la rapidez del proceso, Pacheco solicitó un informe interno y detectó una falla clave en el procedimiento.

“Quiero que la ciudadanía sepa que lamentablemente ha habido algo irregular”, afirmó.

Según detalló, el proyecto que proponía anular la prisión preventiva de Cerrón no fue aprobado por el coordinador de la comisión correspondiente, como exige el proceso regular.

“El coordinador (…) no autorizó ese proyecto (…) porque no estaba de acuerdo con el sentido”, explicó.

Pese a ello, el expediente continuó su trámite y llegó al Pleno del TC.

“No debería votarse” hasta esclarecer los hechos

Ante esta situación, la presidenta del TC consideró que el caso no debe ser votado hasta que se esclarezcan las irregularidades.

“El caso no debería votarse hasta que no se aclare cómo han sucedido los hechos”, sostuvo.

Agregó que es necesario investigar a fondo el proceso para garantizar transparencia y legitimidad institucional.

Descarta adelantar decisión y niega presiones

Pacheco también rechazó versiones sobre supuestos votos a favor de Cerrón y negó que el tribunal actúe con intereses políticos.

Indicó que cada caso se evalúa de manera independiente y que la situación del líder de Perú Libre no es comparable con otros precedentes, como el de Keiko Fujimori.

Asimismo, recordó que factores como el peligro de fuga y la obstrucción a la justicia son determinantes en decisiones sobre prisión preventiva.

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