El Ejecutivo designó a Luis Enrique Arroyo Sánchez como nuevo presidente del Consejo de Ministros, en medio de cambios en el gabinete tras la salida de Denisse Miralles.

Arroyo Sánchez se venía desempeñando como ministro de Defensa, cargo que asumió recientemente luego de jurar ante el presidente José María Balcázar Zelada en Palacio de Gobierno.

Con este movimiento, el funcionario pasa del sector Defensa a liderar la coordinación del gabinete ministerial en una etapa de reacomodo político dentro del Ejecutivo.

Luis Enrique Arroyo, exministro de Defensa, juró como nuevo presidente del Consejo de Ministros



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Presidencia agradece a Denisse Miralles tras renuncia a un día del voto de confianza

La Presidencia de la República del Perú expresó su agradecimiento a Denisse Azucena Miralles Miralles tras su renuncia a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), ocurrida a un día de su presentación ante el Congreso para solicitar el voto de confianza.

El pronunciamiento fue difundido a través de la cuenta oficial del Ejecutivo minutos después de oficializarse su salida del cargo.

Mensaje del Ejecutivo tras la renuncia

En su comunicación, la Presidencia señaló:

“La Presidencia de la República del Perú agradece a la señora Denisse Miralles por los servicios prestados a la nación como presidenta del Consejo de Ministros en un contexto importante para el país, y le desea éxitos en su carrera profesional y en sus futuros desafíos”.

El mensaje resalta su desempeño en un momento considerado clave para la gestión gubernamental.

Renuncia en la antesala del voto de confianza

La dimisión de Miralles se produce en un contexto político decisivo, ya que el Gabinete debía acudir al Parlamento para solicitar el voto de confianza, requisito constitucional para su continuidad.

Su salida obliga al Ejecutivo a reorganizar el gabinete ministerial en medio de este proceso.