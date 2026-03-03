La parlamentaria María del Carmen Alva remitió un oficio a la presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, en el que solicita información sobre el plan de contingencia tras la fuga y deflagración en Megantoni, Cusco.

La legisladora busca conocer las acciones implementadas y la proyección de normalización del sistema de transporte de gas natural.

En el documento, Alva señala que, a dos días del incidente ocurrido el domingo, las restricciones han afectado principalmente a usuarios industriales y generadoras eléctricas.

En ese sentido, solicita que se detalle el plan activado, las medidas adoptadas para mitigar los riesgos y los plazos estimados para la reanudación del servicio.

El incidente en el ducto provocó limitaciones en el suministro de gas natural, situación que también fue respaldada por el exdirector general del Ministerio de Energía y Minas, Erick García, quien destacó la prioridad para sectores esenciales.