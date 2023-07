La congresista Martha Moyano (Fuerza Popular) cuestionó que el grupo ‘La Resistencia’, que ha tenido posturas violentas contra la prensa y algunos políticos, se haya reunido con el Ministerio de Cultura, a través del viceministro Juan Reátegui Silva.

“Lo que quiero saber es sobre qué se reunieron, sí es un grupo violento no deberían reunirse con ningún ministro, porque los he escuchado (a ‘La Resistencia’), los he visto por televisión e incluso por Facebook (redes sociales)”, señaló sobre ellos.

Asimismo, dijo que cualquier grupo que realice una protesta y, de por medio, use la violencia no debería llamarse grupo de ninguna manera. “Es un grupo violentista y nadie debe recibirlos”, acotó.

Sobre la posición de su colega Hernando Guerra, Moyano señaló que ella tiene una opinión que no cambiará y es contra los grupos violentistas. “No los acepto, punto”, acotó.

Cabe destacar que el fujimorista Nano Guerra justificó la reunión del Mincul con ‘La Resistencia’, alegando que Pedro Castillo también se reunió con el Movadef, grupo radical considerado como la fachada legal de Sendero Luminoso.

En otro momento, Moyano señaló que Patricia Juárez es una buena parlamentaria y no descartó que sea una opción como candidata a la Mesa Directiva por Fuerza Popular. Sin embargo, dijo que esa decisión aún no la toma su bancada y que se realizará días antes de la elección.

TE PUEDE INTERESAR

Bono de S/2 mil 400 para asesores del Congreso: ¿cuál fue el sustento para el beneficio?

Congreso: presentan proyecto de ley que prohíbe a escolares el uso de celulares en colegios

Proyecto de ley plantea incorporar el delito “el terrorismo urbano” con una pena de hasta 30 años ¿en qué consiste?

Colaboración eficaz: ¿En qué consiste la ley aprobada por el Congreso y qué posiciones hay?

Año sabático para trabajadores del sector público y privado: ¿en qué consiste el proyecto de ley?

Proyecto de ley prohíbe exposición de sal en mesas de restaurantes para “disminuir consumo”

VIDEO RECOMENDADO: