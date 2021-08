Martha Moyano, congresista de la bancada de Fuerza Popular, respondió al secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, quien afirmó que la situación carcelaria del expresidente de la República Alberto Fujimori debe entrar en un proceso de evaluación.

“Traslado de Vladimiro Montesinos a un penal común es una notificación que las prisiones doradas se acabaron en este gobierno. Caso Alberto Fujimori debe entrar en evaluación”, fue lo que escribió el sentenciado exgobernador regional de Junín en su cuenta oficial de Twitter,

Ante esto, la legisladora fujimorista consideró que el padre de Keiko Fujimori era como un “trofeo” para Cerrón.

“Traslado del terrorista, Abimael Guzmán, cumpliendo con el plan de movadef,- sendero luminoso. ¡Alberto Fujimori, el que los derrotó, es un trofeo para ustedes! Pero la historia nos vuelve a poner frente a frente, más temprano que tarde los volveremos a derrotar. ¡Viva el Perú!”, contestó la parlamentaria.

Caso de Alberto Fujimori

Como se recuerda, ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres, sostuvo que todos los reos tienen que ser recluidos en penales administrados por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y que todos los casos están siendo analizados, incluyendo el caso del expresidente Alberto Fujimori.

Al ser consultado sobre el mensaje que publicó Vladimir Cerrón esta mañana, en el que considera que el caso del exmandatario Alberto Fujimori debe ser evaluado para su traslado, tal y como ocurrió con Vladimiro Montesinos esta madrugada, el ministro respondió que “todo está en evaluación” pero no por la opinión del exgobernador de Junín.

“[¿Se modificará el régimen especial de Alberto Fujimori?] Todo está en evaluación, pero no lo hacemos por lo que diga Cerrón, no forma parte del gabinete pero tiene derecho a opinar como cualquier otro peruano, no lo podemos impedir. Eso no significa que nosotros vamos a hacer lo que él desea”, respondió a Exitosa.

