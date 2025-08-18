Mario Vizcarra, hermano del expresidente Martín Vizcarra, brindó detalles sobre la situación carcelaria que atraviesa el exmandatario en el penal de Barbadillo, en Ate. En entrevista en Exitosa, reveló que Vizcarra comparte un área común con el también expresidente Ollanta Humala.

“Él comparte un área común con el expresidente (Ollanta) Humala. ¿Conversa con él? No hay mucho con quién conversar. Aún no ha visto a Castillo, es muy difícil, no creo que vaya a verlo. Además, el periodo va a ser muy corto, no creo que tenga tiempo de ubicarlos”, señaló Mario Vizcarra.

El hermano del exjefe de Estado también indicó que, según su percepción, Martín Vizcarra “pronto saldrá en libertad”, por lo que considera que no tendrá tiempo para establecer contacto con otros exmandatarios recluidos en el penal, como Pedro Castillo y Alejandro Toledo.

Asimismo, recordó su experiencia al visitarlo en el primer día de reclusión, destacando la serenidad con la que lo encontró pese a la prisión preventiva dictada en su contra. “No es la primera vez que recibe golpes tan duros. Él mantenía una serenidad que quiso contagiar a sus familiares”, relató.

El penal de Barbadillo, administrado por el INPE, alberga actualmente a varios expresidentes del Perú procesados o condenados por casos de corrupción, entre ellos Ollanta Humala, Alejandro Toledo y Pedro Castillo.

