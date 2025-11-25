La lectura de sentencia de Martín Vizcarra por los casos ‘Lomas de Ilo’ y ‘Hospital de Moquegua’ se llevará a cabo este miércoles. La Fiscalía pide 15 años de prisión contra el expresidente de la República.

Cabe recordar que el Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional informó que su decisión final se dará a conocer el 26 de noviembre a las 9:00 a.m., en la sede Carlos Zavala del Poder Judicial.

Tras concluir el juicio oral, el Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional anunció que la decisión final en el proceso contra el expresidente de la República Martín Vizcarra, por el delito de cohecho, se dará a conocer el 26 de noviembre a las 9:00 a. m. en la sede Zavala. pic.twitter.com/FHdlgG7Cys — Corte Superior Nacional (@csnjpeOficial) November 20, 2025

El exmandatario dio su postura ante dicha situación. A pesar de ello, el miembro del partido Perú Primero aclaró que asistirá a la audiencia del Poder Judicial y que no huirá, pese a que familiares y amigos cercanos se lo han aconsejado.

Asimismo, reveló que dentro de su partido le sugirieron no presentarse ante el Poder Judicial, dado que considera que la justicia está bastante parcializada en su contra. Aun así, Vizcarra ratificó que siempre dará la cara en este tipo de situaciones, reafirmando su inocencia.

“Se ha generado un enorme debate en diversos niveles. En mi mismo partido, hay gente que me estima mucho, que cree mucho en mí y me dicen: ‘Presidente, no se ponga a derecho, escápese. No es justo porque la justicia está siendo manejada por presiones mediáticas’. Hasta en mi familia, están preocupadísimos por mi situación”, señaló a Exitosa.

Además, el exjefe de Estado se refirió a los jueces que decidirán sobre su libertad, señalando que deben fundamentarse en todas las pruebas presentadas por ambas partes a lo largo de estos años de proceso.

Vizcarra añadió que espera que los magistrados no se dejen influir por la presunta campaña mediática destinada a excluirlo del ámbito político nacional y que ello no afecte su participación en las próximas elecciones.

“Finalmente, son tres personas, hay un colegiado, una jueza y dos jueces que forman el colegiado de tres jueces, los que finalmente van a dictar mañana sentencia. Entonces, la pregunta es clara: ¿Van a usar el código procesal penal, van a usar los sustentos, los argumentos de todo el proceso o se van a dejar influenciar por la presión mediática, política que existe? Para tratar de eliminar, de sacar del juego político a Martín Vizcarra”, manifestó.