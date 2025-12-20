El expresidente Martín Vizcarra fue evacuado desde el penal de Barbadillo al Hospital de Ate Vitarte tras sufrir una crisis hipertensiva severa.
El INPE activó protocolos de emergencia con custodia policial para su atención médica inmediata, sin emitir aún un comunicado oficial sobre su estado actual.
Retorno al penal tras estabilización
El exmandatario, quien cumple 14 años de prisión por corrupción en su gestión como gobernador de Moquegua, recibió evaluación y tratamiento en el hospital. Según confirmó el exministro Alejandro Salas, Vizcarra fue estabilizado y retornó al penal, aunque no se detallan la duración del internamiento ni restricciones médicas posteriores.
El incidente se produce mientras Vizcarra enfrenta múltiples investigaciones judiciales. El INPE no ha precisado si se implementarán medidas preventivas adicionales, pero el traslado resalta las condiciones de salud del exjefe de Estado en reclusión.
