El expresidente Martín Vizcarra regresó al penal de Barbadillo tras permanecer cinco días en el centro penitenciario Ancón II. El traslado se realizó en una furgoneta blanca y bajo un fuerte resguardo policial.

La medida se concretó después de que el ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, informara que su despacho solicitó al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) una reevaluación sobre el lugar de reclusión de Vizcarra. El argumento fue que debía considerarse su condición de expresidente al definir su permanencia.

🔴 #INPEinforma | Martín Vizcarra llega al penal Barbadillo en Ate. En cumplimiento a la Resolución Presidencial N.° 264-2025-INPE. pic.twitter.com/d85dYgYDsT — Instituto Nacional Penitenciario - INPE (@INPEgob) August 27, 2025

“Ayer, dentro del ámbito de sus atribuciones y de manera independiente, se ha emitido la Resolución Presidencial del INPE 264-2025, a través de la cual se reglamenta la permanencia y la calificación que este tipo de personas debe tener, el INPE está disponiendo el traslado inmediato del expresidente a Barbadillo”, indicó Santiváñez en conferencia de prensa.

Con esta disposición, Vizcarra vuelve a ocupar un espacio en el penal de Barbadillo, donde también se encuentran recluidos otros exmandatarios procesados por casos de corrupción.